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ИА Регнум

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Хуторское лакшери: почему украинской элите совсем не жалко страну

Хуторское лакшери: почему украинской элите совсем не жалко страну

МИХАИЛ ПАВЛИВ - специально для ИА Регнум. «…ь — так королеву, воровать — так миллион»: один из главных героев операции украинского НАБУ «Карфаген», судя по представленным в суде записям, оказался человеком не только деятельным, но и философски настроенным.

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