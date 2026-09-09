Хуторское лакшери: почему украинской элите совсем не жалко страну

МИХАИЛ ПАВЛИВ - специально для ИА Регнум. «…ь — так королеву, воровать — так миллион»: один из главных героев операции украинского НАБУ «Карфаген», судя по представленным в суде записям, оказался человеком не только деятельным, но и философски настроенным.
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