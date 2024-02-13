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несколько храмов из разных регионов центральной части России.

несколько храмов из разных регионов центральной части России.

в церковной архитектуре есть что то необычное, притягивающее, лично для меня) и при этом, совершенно неважно - известный это храм или безвестный, затерянный где то в глубинке, главное атмосфера, создаваемая вокруг, как людьми, так и природой.

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