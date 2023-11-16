ЦАХАЛ: четверо человек ранены из-за нападения на КПП к югу от Иерусалима

Трое напали с оружием на КПП в туннеле к югу от Иерусалима. Об этом сообщает Ynet News. Сообщается, что нападавшие были нейтрализованы, от их рук пострадали четверо человек, один из которых находится в критическом состоянии.
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