В Госдуму внесут законопроект о бесплатном проезде к месту отпуска для участников СВО

С такой инициативой выступил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) планирует 14 октября внести в Госдуму законопроект, который предложит бесплатный проезд для военнослужащих и добровольцев СВО к месту отдыха и обратно на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте (кроме такси).