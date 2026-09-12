В Рязани водителей оштрафовали на 6,725 млн рублей за парковку на газонах

По информации городских властей, в этом году штрафы выписали уже 5042 нарушителям, в том числе 81 юридическому лицу.
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