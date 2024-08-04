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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вашингтон (ATP). Финал. Корда сыграет с Коболли

Сетка турнира здесь. Mubadala Citi DC Open Вашингтон, США 29 июля – 4 августа 2024 ATP 500 Призовой фонд – 922 573 доллара Открытые корты, хард Финал Себастьян Корда (США)  Флавио Коболли (Италия) Дата проведения 5 августа, 01.

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