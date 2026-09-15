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GOLD - LONG is coming!

GOLD - LONG is coming!

GOLD - LONG is coming! Gold Futures COMEX:GC1! Yuriy_Bishko GOLD - LONG is coming! price is in dawnwas trend as i mentioned in previus analysis it bounced from key zone and teach vwao at 4560 https://www.

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