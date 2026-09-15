GOLD - LONG is coming! Gold Futures COMEX:GC1! Yuriy_Bishko GOLD - LONG is coming! price is in dawnwas trend as i mentioned in previus analysis it bounced from key zone and teach vwao at 4560 https://www.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым