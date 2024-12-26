Сверхзвуковой самолет X-59 впервые запустил двигатель с максимальным форсажем

Испытания двигателя самолета X-59 / © Garry Tice / Lockheed Martin Наземное испытание двигателя провели на объекте подразделения Skunk Works американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin в Палмдейле (Калифорния), оно стало важной вехой на пути X-59 к первому полету, который запланирован на 2025 год.