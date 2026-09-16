Прокуратура хочет изменить приговор по делу блогера Лерчек

Гособвинение попросило Мосгорсуд ужесточить наказание блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденной Гагаринским районным судом на пять лет условно по делу о незаконных валютных операциях.
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