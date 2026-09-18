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Мировое обозрение

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Атлантические течения могут ударить по мировому урожаю: производство зерна рискует упасть на 5,3%

Атлантические течения могут ударить по мировому урожаю: производство зерна рискует упасть на 5,3%

Ослабление Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) — того самого глобального океанического конвейера, который переносит тепло из тропиков в Северное полушарие, — давно перестало быть сюжетом исключительно для климатологов.

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