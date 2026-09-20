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МОСИНФОРМ

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Московский зоопарк открывает сбор вещей для мартышек, орангутанов и горилл

Московский зоопарк открывает сбор вещей для мартышек, орангутанов и горилл

Сбор новых вещей для обитателей павильона «Приматы» стартует в Московском зоопарке 21 сентября. Благотворительная акция продлится до 4 октября.

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