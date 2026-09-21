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Происшествия

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В Удмуртской Республике вручены благодарности Председателя СК России за спасение детей

В Удмуртской Республике вручены благодарности Председателя СК России за спасение детей

По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина руководитель следственного управления СК России по Удмуртской Республике Рустам Рашидович Тугушев вручил благодарности 16 жителям Воткинского района, проявившим мужество и самоотверженность при спасении двух малолетних школьников.

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