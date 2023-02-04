Даниил Серохвостов: «После Олимпиады у Лагрейда с эстафетами не идет. Халили его так сильно унизил, что парень оклематься не может»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов оценил уровень конкуренции на Кубке мира. – Как ты себя чувствуешь, когда смотришь на то, как Джакомель и Хартвег, которых ты раньше обгонял, сейчас дерутся за медали Кубка мира? – Хотелось бы так же, как они, биться за синюю майку.