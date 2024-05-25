В Березовской школе последний звонок прозвенел для 15 выпускников 9,11 классов. Немало тёплых напутственных слов и пожеланий было сказано в адрес выпускников.
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В Березовской школе последний звонок прозвенел для 15 выпускников 9,11 классов. Немало тёплых напутственных слов и пожеланий было сказано в адрес выпускников.