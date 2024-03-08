С работы уволили, денег нет, а до пенсии еще несколько лет: как получить выплату от государства

После повышения пенсионного возраста от уважаемой аудитории все чаще стали поступать вопросы, суть которых сводится к одному: с работы уволили, на другую не берут, денег нет, а до пенсии еще несколько лет.
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