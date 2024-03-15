Привыкайте к уничтоженным Abrams — Forbes предупреждает ВСУ о дальнейших потерях западной техники. Российская армия продолжает успешно уничтожать западные орудия и технику ВСУ — исключением не стали и американские M1 Abrams, которых за последнее время Украина потеряла сразу три.
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