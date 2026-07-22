Новые правила для семей героев СВО: депутаты меняют законы о детях и отцовстве

МОСКВА, 23 июля, ФедералПресс. В Государственной думе готовятся рассмотреть пакет законопроектов, которые позволят вдовам погибших участников спецоперации заводить детей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.
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