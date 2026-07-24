Независимые эксперты сообщили о 7 эпизодах подозрительной ставочной активности на ЧМ-2026

Международная группа независимых экспертов по борьбе с манипулированием спортивными соревнованиями выявила семь эпизодов, которые могли сопровождаться аномальной активностью на букмекерском рынке во время чемпионата мира 2026 года.
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