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Независимые эксперты сообщили о 7 эпизодах подозрительной ставочной активности на ЧМ-2026

Независимые эксперты сообщили о 7 эпизодах подозрительной ставочной активности на ЧМ-2026

Международная группа независимых экспертов по борьбе с манипулированием спортивными соревнованиями выявила семь эпизодов, которые могли сопровождаться аномальной активностью на букмекерском рынке во время чемпионата мира 2026 года.

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