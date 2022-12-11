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Лука Дончич: «Странно, что Дрю Холидэй никогда не был лучшим защищающимся игроком года»

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич назвал игрока, против которого ему тяжелее всего атаковать. «Дрю Холидэй, на мой взгляд, один из лучших, если не лучший защитник.

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