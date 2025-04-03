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Царьград

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Экс-глава Астрахани Полумордвинов оспаривает приговор за мошенничество на 200 млн

Экс-глава Астрахани Полумордвинов оспаривает приговор за мошенничество на 200 млн

Бывший глава Астрахани Олег Полумордвинов подал апелляцию на приговор по делу о покушении на мошенничество.

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