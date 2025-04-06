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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Биткоин упал в цене ниже $80 000 впервые с конца февраля

Биткоин упал в цене ниже $80 000 впервые с конца февраля

Курс биткоина опустился ниже $80 000 впервые с конца февраля. Ethereum приближается в цене к минимумам, которых не было с октября 2023 года, а Solana, которую рекламировали как «убийцу Ethereum», с начала года упала более чем на 44%.

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