Сделан важный шаг в развитии зеленого туризма в Республике Молдова

Министерство окружающей среды, Министерство культуры, Национальная ассоциация въездного и внутреннего туризма Молдовы и Solidarity Fund PL в Молдове подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию зеленого туризма.
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