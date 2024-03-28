На двух перекрестках Читы не будут работать светофоры

На каких перекрестках забайкальской столицы выключат светофоры, рассказали в горадминистрации.На этой неделе запланировано временное отключение светофоров для автомобилистов на перекрёстках Столярова — Чкалова и Кирова — Белорусская.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии