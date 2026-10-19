Сибирь — это больше, чем географическое понятие. Это образ, миф и история. Её называют «сокровищницей России», но вот границы этой сокровищницы за века изменились до неузнаваемости.
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