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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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США выиграли МЧМ, «Ля ты крыса» от Косторной и «С кем не бывает» от «Оренбурга», сборная Бразилии уволит тренера, а «МЮ» тен Хага – нет, россиян не будет на юношеской Олимпиаде и другие новости

1. Сборная США выиграла молодежный ЧМ по хоккею, забросив шесть шайб Швеции в финале. Это шестой титул американцев – больше только у Канады и СССР.

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