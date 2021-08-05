На этой олимпиаде нас лишили флага и гимна

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаНа этой олимпиаде нас лишили флага и гимна Лишили права называться российской страной. И у многих есть настроение – мол, нафига нам нужна такая Олимпиада.Вернуться к статье3016НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИвана наши,а может НЕ наши? или молчат, или мямлют чт-то неванятное.Альбина Колесниковамы рады что наши спортсмены побеждают честь им и хвала.Nikolay KuchkovНе убедительно!В чём же мы победили-выступают спортсмены за себя,а не за страну,с нами обходятся как со страной бензоколонкой и противопоставить наши чиновники ничего не могут,откровенно издеваются!!!Ни флага ,ни гимна и форма не такая, и 6е место по медалям,как никогда,а вы говорите победили-это отражение устройства политической и экономической системы нашей страны...РадийХорошая логика-" нас ебут а мы крепчаем". Сравнивать блокаду Ленинграда с "олимпиядой" вообще за гранью.ААнатолийОчень верное сравнение. Это для Вас оно за гранью. Вы подумайте о чём написала внучка бабушек блокадниц. Или Вы ещё не думали?BШBata шикельгруберА он думать не умеет, у него голова, чтобы ею кушать.Галина ЧужаяСамое интересное, что каждый спортсмен из любой страны носит на себе наш флаг - бело-сине-красный 👍👍NVS66 SergeiShulepovЕще и гимн наш играли.генрих канЗря мы согласились на их условиях участвовать в олимпиаде. Гимн и флаг державы - это самые главные символы страны. Как можно было согласиться на это бесчестие? А что касается престижа наших спортсменов, то в истории СССР уже был случай, когда мы не поехали на олимпиаду, а в пику ей организовали свою под названием Игры доброй воли. И народу было не меряно и и гордость сохранена. А что же нынешние правители "опускают" нас ниже плинтуса?BШBata шикельгруберВсе верно, такую Олимпиаду, лживую и фальшивую, участие в которой куплено ценой небывалого унижения страны, даром не надо. К спортсменам этим ни уважения, ни восхищения, а лишь презрение и гадливость чувствую. СССР умел держать удар и красиво отвечать на вызовы западных шавок, а Расея-матушка только утирается молча. Противно.Стефан Михайлов ГърбузановПобедили ? А ценой....не постоили...!Татьяна Морозоваэту олимпиаду не смотрю, отслеживаю ход событий...и только сильно болит сердце за ребят...(mark nikitinГлавный колонизатор планеты, это США. Это их распоряжение и желание видеть капитуляцию России. А под США строятся все и ООН, и ВОЗ, и Спортивныйе Комитеты и так далее. Спорцмены поехавшие туда оказались без государства. Флаг Капитуляции им в Руки - с Россией они себя не связывают. Это не наши люди, пусть участвуют в чём угодно.ААнатолийСпорЦмен, не Вам о спорте рассуждать. Всё сделано верно. И мы сейчас видим, в чём мы сильны, где слабы. Только подумайте - кто впереди нас на Олимпиаде. Китай 1.3 млрд население. США почти 0.4 млрд населения. Выбирай природой наделённых в любом виде спорта. Великобритания и Австралия - посмотрите на общее к-во медалей. Это говорит об элитности спорта в этих странах. И Япония. Ну когда Япония в Олимпиадах успех такой имела? Правильно. Никогда. А вот сейчас аж третья спортивная страна! Это о чём говорит. А спросите у тех, кто нашу зимнюю Олимпиаду в Сочи поливал помоями. И вот страна, бензоколонка, с "порванной" экономикой, без гимна, флага, с 145 млн населения, вдруг на третьем-четвёртом месте по количеству медалей во всех почти видах спорта . Без стимуляторов, под ежечасным присмотром тех, кто сам не может без стимуляторов, которые им не запрещают, ссылаясь на их болезни. Ха, так лечите их , а не на Олимпиады отправляйте. Правильно мы поехали! Ведь шавки и гегемоны надеялись, что убрали Россию из спорта. Путин, браво.Анатолий ЛановойА он ассоциирует слово спорЦмен со своей кличкой поЦ.mark nikitinПутин Браво! А на олимпиаду наши спортсмены не поехали. Россия их туда не посылала. Кто-то там выступает под белым флагом, радостный что за рубежом оказался.ААнатолийО чём Вы написали? Мир видит кто выступает и как выступает. Круче чем в Рио. Это назло таким, как Вы, русофобам.mark nikitinА Вы подпиндос, рады что государство ни ставят ни во что.ААнатолийЕсли я подпиндос, то Вы дур.к.mark nikitinЛюбезностями обменялись! Давайте думать, смотреть и делать Выводы.Людмила МихайловнаДрузья, не надо так волноваться. Наш гимн и флаг остались при нас, никто не отнял. Наши спортсмены думали не только о деньгах, иначе бы не побеждали так мощно. А кто думает иначе, нечего завидовать чужим деньгам, оторвите свою задницу от дивана и идите тренируйтесь, после долгих лет тренировок и вы заработаете свои олимпийские награды и деньги. Весь мир понимает, что это российские спортсмены, кто-то ими восхищается, а кто-то в бессильной злобе скрежещет зубами и пытается вставлять палки в колеса. Конечно, олимпийские игры уже не те, туда влезла политика со своими двойными стандартами. Неплохо было бы возродить Игры доброй воли на нашей территории и проводить их по спортивным правилам - без трансгендеров, без "больных", которым можно применять запрещенные таблетки ит. п.VGVasily GolovСильны в спорте.Слабы в разгильдяйстве.С чего началось дискриминация.Просто от руководителя РУСАДА. Они торговал допинг препаратами.Хотели судить,но ему дали командировку в Канаду. Начали с беглецов спортсменов. Они многое выдумали,но никто не парировал.ВАДА принял и лишил флага и гимна.Из России выросли санкции.Сегодня вспоминают ОИ в Сочи.Откуда информация? от беглецов. олимпийцы думают и о деньгах. 54 000$ за золотую медаль у нас.ААнатолийС Олимпиадами надо что-то делать! Они превращены в арену политборьбы, а не спортивной борьбы. Это ведь так очевидно! Или чистить до основания медународные комитеты от засилья американцев и их верных облизывателей. Но как это сделать?ММарияРоссия сама по себе целая цивилизация. И надо устраивать свои Олимпийские игры. Больше того, со своими видами спорта, их развивать,пропагандировать. К примеру, лопта, городки. и пр. Зачем нам соревноваться с шулерами по их правилам.....Унизительно всё это. Стыдно признаться, но я потеряла интерес к такой ублюдочной Олимпиаде и вообще её не смотрю.Ольга Томашевич (Вишневская)Были Игры Доброй Воли. Всё вне политики. Спортсмены из разных стран. Праздник настоящий. Все флаги и гимны. СССР тогда показал пример, как можно дружить в мире и спорте.АРАлександр Киевская РусьРоссии давно пора создать свою Олимпиаду, при этом предложить дружественным нам странам признать ее как игры, альтернативные существующим. Сколько уже можно терпеть эти бесконечные придирки к России!БОБорис ОсиповТатьяна Лемеш (Задорожная)Сильная Россия! Только помню, что СССР был по настоящему сильным, это да! Чего же так боится сейчас сильная Россия, что от всех плевков только утирается?bianka БелаяИ в самом деле, подготовка к Олимпиаде требует очень много средств. При том, что в России их не так уж и много, гораздо меньше, чем требующих решения проблем. Мы тратим их на " великую" цель: доказать этим трансгендерам, астматикам, накачанным анаболиками " гимнасткам" , отказывающимся участвовать в соревнованиях, пока не подвезут допин...то, есть, лекарство, доказать этой якобы спортивной тусовке, что у нас есть русский дух , и мы без допингов могём. Так и будем раболепно стоять у порога , надеясь, что нас " простят" и пустят? Я более, чем уверена, что и к следующей Олимпиаде Россия будет допущена, скрепя сердце, без гимна, флага, в серенькой мышиной форме. Если вообще будет допущена, пока что МОК не может найти причины, чтобы совсем избавиться от русских- настырные очень. Но оттаптываются, как могут.БВБорис ВыдринАвтор взялся доказывать откровенно недоказуемое: белое принять за красное. Ведь выступать под белым флагом капитуляции перед врагами и без гимна Отечества - откровенно предавать свои страну и народ, что правители и санкционировали, как простые управленцы колонией Россия. Значит и они - наши предатели.Комментировать
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