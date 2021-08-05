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На этой олимпиаде нас лишили флага и гимна

На этой олимпиаде нас лишили флага и гимна

    Лишили права называться российской страной. И у многих есть настроение – мол, нафига нам нужна такая Олимпиада.

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Иван
а наши,а может НЕ наши? или молчат, или мямлют чт-то неванятное.
Альбина Колесникова
мы рады что наши спортсмены побеждают честь им и хвала.
Nikolay Kuchkov
Не убедительно!В чём же мы победили-выступают спортсмены за себя,а не за страну,с нами обходятся как со страной бензоколонкой и противопоставить наши чиновники ничего не могут,откровенно издеваются!!!Ни флага ,ни гимна и форма не такая, и 6е место по медалям,как никогда,а вы говорите победили-это отражение устройства политической и экономической системы нашей страны...
Радий
Хорошая логика-" нас ебут а мы крепчаем". Сравнивать блокаду Ленинграда с "олимпиядой" вообще за гранью.
Анатолий
Очень верное сравнение. Это для Вас оно за гранью. Вы подумайте о чём написала внучка бабушек блокадниц. Или Вы ещё не думали?
Bata шикельгрубер
А он думать не умеет, у него голова, чтобы ею кушать.
Галина Чужая
Самое интересное, что каждый спортсмен из любой страны носит на себе наш флаг - бело-сине-красный 👍👍
NVS66 SergeiShulepov
Еще и гимн наш играли.
генрих кан
Зря мы согласились на их условиях участвовать в олимпиаде. Гимн и флаг державы - это самые главные символы страны. Как можно было согласиться на это бесчестие? А что касается престижа наших спортсменов, то в истории СССР уже был случай, когда мы не поехали на олимпиаду, а в пику ей организовали свою под названием Игры доброй воли. И народу было не меряно и и гордость сохранена. А что же нынешние правители "опускают" нас ниже плинтуса?
Bata шикельгрубер
Все верно, такую Олимпиаду, лживую и фальшивую, участие в которой куплено ценой небывалого унижения страны, даром не надо. К спортсменам этим ни уважения, ни восхищения, а лишь презрение и гадливость чувствую. СССР умел держать удар и красиво отвечать на вызовы западных шавок, а Расея-матушка только утирается молча. Противно.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Победили ? А ценой....не постоили...!
Татьяна Морозова
эту олимпиаду не смотрю, отслеживаю ход событий...и только сильно болит сердце за ребят...(
mark nikitin
Главный колонизатор планеты, это США. Это их распоряжение и желание видеть капитуляцию России. А под США строятся все и ООН, и ВОЗ, и Спортивныйе Комитеты и так далее. Спорцмены поехавшие туда оказались без государства. Флаг Капитуляции им в Руки - с Россией они себя не связывают. Это не наши люди, пусть участвуют в чём угодно.
Анатолий
СпорЦмен, не Вам о спорте рассуждать. Всё сделано верно. И мы сейчас видим, в чём мы сильны, где слабы. Только подумайте - кто впереди нас на Олимпиаде. Китай 1.3 млрд население. США почти 0.4 млрд населения. Выбирай природой наделённых в любом виде спорта. Великобритания и Австралия - посмотрите на общее к-во медалей. Это говорит об элитности спорта в этих странах. И Япония. Ну когда Япония в Олимпиадах успех такой имела? Правильно. Никогда. А вот сейчас аж третья спортивная страна! Это о чём говорит. А спросите у тех, кто нашу зимнюю Олимпиаду в Сочи поливал помоями. И вот страна, бензоколонка, с "порванной" экономикой, без гимна, флага, с 145 млн населения, вдруг на третьем-четвёртом месте по количеству медалей во всех почти видах спорта . Без стимуляторов, под ежечасным присмотром тех, кто сам не может без стимуляторов, которые им не запрещают, ссылаясь на их болезни. Ха, так лечите их , а не на Олимпиады отправляйте. Правильно мы поехали! Ведь шавки и гегемоны надеялись, что убрали Россию из спорта. Путин, браво.
Анатолий Лановой
А он ассоциирует слово спорЦмен со своей кличкой поЦ.
mark nikitin
Путин Браво! А на олимпиаду наши спортсмены не поехали. Россия их туда не посылала. Кто-то там выступает под белым флагом, радостный что за рубежом оказался.
Анатолий
О чём Вы написали? Мир видит кто выступает и как выступает. Круче чем в Рио. Это назло таким, как Вы, русофобам.
mark nikitin
А Вы подпиндос, рады что государство ни ставят ни во что.
Анатолий
Если я подпиндос, то Вы дур.к.
mark nikitin
Любезностями обменялись! Давайте думать, смотреть и делать Выводы.
Людмила Михайловна
Друзья, не надо так волноваться. Наш гимн и флаг остались при нас, никто не отнял. Наши спортсмены думали не только о деньгах, иначе бы не побеждали так мощно. А кто думает иначе, нечего завидовать чужим деньгам, оторвите свою задницу от дивана и идите тренируйтесь, после долгих лет тренировок и вы заработаете свои олимпийские награды и деньги. Весь мир понимает, что это российские спортсмены, кто-то ими восхищается, а кто-то в бессильной злобе скрежещет зубами и пытается вставлять палки в колеса. Конечно, олимпийские игры уже не те, туда влезла политика со своими двойными стандартами. Неплохо было бы возродить Игры доброй воли на нашей территории и проводить их по спортивным правилам - без трансгендеров, без "больных", которым можно применять запрещенные таблетки ит. п.
Vasily Golov
Сильны в спорте.Слабы в разгильдяйстве.С чего началось дискриминация.Просто от руководителя РУСАДА. Они торговал допинг препаратами.Хотели судить,но ему дали командировку в Канаду. Начали с беглецов спортсменов. Они многое выдумали,но никто не парировал.ВАДА принял и лишил флага и гимна.Из России выросли санкции.Сегодня вспоминают ОИ в Сочи.Откуда информация? от беглецов. олимпийцы думают и о деньгах. 54 000$ за золотую медаль у нас.
Анатолий
С Олимпиадами надо что-то делать! Они превращены в арену политборьбы, а не спортивной борьбы. Это ведь так очевидно! Или чистить до основания медународные комитеты от засилья американцев и их верных облизывателей. Но как это сделать?
Мария
Россия сама по себе целая цивилизация. И надо устраивать свои Олимпийские игры. Больше того, со своими видами спорта, их развивать,пропагандировать. К примеру, лопта, городки. и пр. Зачем нам соревноваться с шулерами по их правилам.....Унизительно всё это. Стыдно признаться, но я потеряла интерес к такой ублюдочной Олимпиаде и вообще её не смотрю.
Ольга Томашевич (Вишневская)
Были Игры Доброй Воли. Всё вне политики. Спортсмены из разных стран. Праздник настоящий. Все флаги и гимны. СССР тогда показал пример, как можно дружить в мире и спорте.
Александр Киевская Русь
России давно пора создать свою Олимпиаду, при этом предложить дружественным нам странам признать ее как игры, альтернативные существующим. Сколько уже можно терпеть эти бесконечные придирки к России!
Борис Осипов
Татьяна Лемеш (Задорожная)
Сильная Россия! Только помню, что СССР был по настоящему сильным, это да! Чего же так боится сейчас сильная Россия, что от всех плевков только утирается?
bianka Белая
И в самом деле, подготовка к Олимпиаде требует очень много средств. При том, что в России их не так уж и много, гораздо меньше, чем требующих решения проблем. Мы тратим их на " великую" цель: доказать этим трансгендерам, астматикам, накачанным анаболиками " гимнасткам" , отказывающимся участвовать в соревнованиях, пока не подвезут допин...то, есть, лекарство, доказать этой якобы спортивной тусовке, что у нас есть русский дух , и мы без допингов могём. Так и будем раболепно стоять у порога , надеясь, что нас " простят" и пустят? Я более, чем уверена, что и к следующей Олимпиаде Россия будет допущена, скрепя сердце, без гимна, флага, в серенькой мышиной форме. Если вообще будет допущена, пока что МОК не может найти причины, чтобы совсем избавиться от русских- настырные очень. Но оттаптываются, как могут.
Борис Выдрин
Автор взялся доказывать откровенно недоказуемое: белое принять за красное. Ведь выступать под белым флагом капитуляции перед врагами и без гимна Отечества - откровенно предавать свои страну и народ, что правители и санкционировали, как простые управленцы колонией Россия. Значит и они - наши предатели.

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