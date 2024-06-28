Си Цзиньпин призвал страны мира не поднимать железный занавес конфронтации

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал все страны не поднимать железный занавес конфронтации.Во время выступления на мероприятии по случаю 70-летия «Пяти принципов мирного сосуществования» он призвал в эпоху экономической глобализации «не рыть пропасти, а наводить мосты» и прокладывать дорогу к сотрудничеству.
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