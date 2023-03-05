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Овечкин вышел на чистое 16-е место по очкам в истории НХЛ (1470), обогнав Микиту. До Кросби – 12 баллов

Александр Овечкин вышел на чистое 16-е место по очкам в истории НХЛ, обогнав Стэна Микиту. Капитан «Вашингтона» набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (8:3).

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