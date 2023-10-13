Лидер ЛДПР Слуцкий предложил ввести скидку в 50% на транспортный налог для добросовестных водителей

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий направил в кабмин России законопроект, который предполагает скидку в 50% от стоимости транспортного налога для водителей авто и мотоциклов, которые не нарушали ПДД за один год.
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