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Лидер ЛДПР Слуцкий предложил ввести скидку в 50% на транспортный налог для добросовестных водителей

Лидер ЛДПР Слуцкий предложил ввести скидку в 50% на транспортный налог для добросовестных водителей

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий направил в кабмин России законопроект, который предполагает скидку в 50% от стоимости транспортного налога для водителей авто и мотоциклов, которые не нарушали ПДД за один год.

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