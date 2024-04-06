На ВДНХ он приехал с супругой Екатериной Константин Панфилов из Ярославля стал десятимиллионным гостем выставки «Россия», которая сейчас проходит на ВДНХ в Москве В столицу он приехал с супругой Екатериной.
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