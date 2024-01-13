В Колпино мужчина выстрелом из сигнальной ракетницы не дал бухгалтеру покормить собаку

В Колпинском районе Петербурга женщина отправилась кормить бездомную собаку возле железнодорожного моста, однако ее планам помешал неизвестный, который принялся палить в сторону гражданки из сигнальной ракетницы.
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