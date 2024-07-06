Пьют, насилуют и убивают: солдаты НАТО терроризируют "союзные" страны

Global Look Press/Lance Cpl. Jacob Foster/Keystone Press Agency В начале июля в японской Окинаве появилась информация о трех преступлениях сексуального характера со стороны американских военных в отношении местных девушек.
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