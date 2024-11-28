Землю накроет мощная магнитная буря: как это скажется на самочувствии и что делать Ольга Вайленко29 ноября Землю ожидает магнитная буря с К-индексом 6, что соответствует значительной геомагнитной активности.
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