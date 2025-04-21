WP: сотрудникам GSA из-за ошибки дали доступ к конфиденциальным документам

Сотрудники управления общих служб США (GSA) вследствие ошибки получили доступ к электронной папке, в которой хранились конфиденциальные документы, включая потенциально секретные планы этажей Белого дома, написала газета The Washington Post (WP).
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