Додон: социалисты Молдавии выдвинут в президенты экс-генпрокурора Стояногло

Партия социалистов Молдавии выразила готовность выдвинуть кандидата в президенты экс-генпрокурора республики Александра Стояногло, партия предлагает его оппозиции как единого беспартийного кандидата, вокруг которого можно консолидировать силы.
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