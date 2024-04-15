США открывают новую биолабораторию в Армении рядом с российской базой

Айнур Курманов. Вирусолог Григор Григорян, бывший глава Госслужбы безопасности продуктов питания Армении, по просьбе «ПолитНавигатора» прокомментировал ситуацию с деятельностью объектов двойного назначения, действующих по программе Пентагона на территории республики и на постсоветском пространстве.