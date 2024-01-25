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Скончался известный режиссер

Скончался известный режиссер

Режиссер документального кино Юрий Сальников умер на 89 году жизни, пишет Pensnews.ru. Известный российский режиссер родился в 1935 году, окончил Уральский государственный университет имени Горького и Всесоюзный государственный институт кинематографии.

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