Скончался известный режиссер

Режиссер документального кино Юрий Сальников умер на 89 году жизни, пишет Pensnews.ru. Известный российский режиссер родился в 1935 году, окончил Уральский государственный университет имени Горького и Всесоюзный государственный институт кинематографии.
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