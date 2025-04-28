Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    Блин! Когда же эти блохеры и журналисты выучат русский язык? Почему я должен заглядывать в словарь иностранных слов, ...Тула – это не тол...
  • Vitaly Arkhipov
    Идиотизм ! Столько уходили от всех этих ведомственных кормушек и ОПЯТЬ. Видно не могут наши слуги и чинуши отдыхать с...В Подмосковье отк...
  • Александр Котов
    Опять создаются государства в государстве.В Подмосковье отк...

В России могут ввести уголовную ответственность для дропперов

В России могут ввести уголовную ответственность для дропперов

Правительство подготовило поправки к ст. 187 Уголовного кодекса РФ, вводящие ответственность для дропперов — людей, передающих свои банковские карты или наличные мошенникам за деньги или под давлением, что усложняет отслеживание движения средств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх