В России могут ввести уголовную ответственность для дропперов

Правительство подготовило поправки к ст. 187 Уголовного кодекса РФ, вводящие ответственность для дропперов — людей, передающих свои банковские карты или наличные мошенникам за деньги или под давлением, что усложняет отслеживание движения средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии