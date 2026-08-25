@ Stringer/news.ru/Global Look Press Tекст: Елизавета Шишкова Россия на две недели опередила планировавшееся на 8 марта 2022 года вторжение ВСУ на свою территорию, сообщил советник президента России Антон Кобяков в преддверии Восточного экономического форума.