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Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года

Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года

@ Stringer/news.ru/Global Look Press Tекст: Елизавета Шишкова Россия на две недели опередила планировавшееся на 8 марта 2022 года вторжение ВСУ на свою территорию, сообщил советник президента России Антон Кобяков в преддверии Восточного экономического форума.

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