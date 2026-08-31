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Царьград

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Фонд "Защитники Отечества" отправит ветеранов СВО на Северный полюс

Фонд "Защитники Отечества" отправит ветеранов СВО на Северный полюс

Три ветерана СВО из Ростовской области примут участие в первой реабилитационной экспедиции "Северный рубеж" на Северный полюс.

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