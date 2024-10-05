Эксперты спрогнозировали рост рождаемости к 2035 году

Уровень рождаемости в России может вырасти к 2035 году, прогнозируют эксперты РАНХиГС. По их мнению, это связано с тем, что через 10 лет в детородный возраст войдут женщины 2010 года рождения и старше, благодаря чему их число вырастет с около 2 млн до почти 3 млн.