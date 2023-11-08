В Палате представителей инициировали передачу российских активов Украине

Конгрессмены из комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса СЩА поддержали законопроект, предусматривающий передачу вашингтонской администрацией Украине части конфискованных российских активов.
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