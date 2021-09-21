"Дельта"-штамм вытеснил в России другие варианты коронавируса

"Дельта"-штамм стал в Росcии доминирующим вариантом SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.