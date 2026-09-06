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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Димарко получил легкое растяжение колена и может пропустить матч с «Реалом»

Защитник « Интера » Федерико Димарко получил повреждение левого колена в матче с «Наполи». Футболист покинул поле на 62-й минуте встречи 3-го тура Серии А , завершившейся победой миланцев со счетом 3:2.

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