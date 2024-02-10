Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве. Данное решение стало ответным шагом на аналогичные действия Киевского горсовета - в апреле 2013 года был расторгнут договор аренды земли с российским посольством на Украине с целью национализировать здание.
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