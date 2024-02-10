Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве

Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве

Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве. Данное решение стало ответным шагом на аналогичные действия Киевского горсовета - в апреле 2013 года был расторгнут договор аренды земли с российским посольством на Украине с целью национализировать здание.

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Комментарии
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Юрий
И это с 2013 года жевали сопли?
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15 час.
Sergey
нет.... они надеялись, что у них проснется совесть и они одумаются! опять обманули наши надежды!
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11 час.

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