Мадуро высоко оценил парад Победы на Красной площади

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина и всех россиян с наступившим 80-летием Великой Победы, а также высоко оценил торжественный парад, который прошел на Красной площади.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии