А что ты делал во время этой войны?

Николай Обухов, глубоко штатский человек, в миру – школьный учитель истории, как-то сказал за вечерним чаем где-то на Херсонском направлении, куда мы пригнали подготовленную «Ниву-Шевроле» для наших бойцов: «Понимаешь, есть много причин, почему я здесь волонтерю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии