А что ты делал во время этой войны?

Николай Обухов, глубоко штатский человек, в миру – школьный учитель истории, как-то сказал за вечерним чаем где-то на Херсонском направлении, куда мы пригнали подготовленную «Ниву-Шевроле» для наших бойцов: «Понимаешь, есть много причин, почему я здесь волонтерю.