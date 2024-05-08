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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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А что ты делал во время этой войны?

А что ты делал во время этой войны?

Николай Обухов, глубоко штатский человек, в миру – школьный учитель истории, как-то сказал за вечерним чаем где-то на Херсонском направлении, куда мы пригнали подготовленную «Ниву-Шевроле» для наших бойцов: «Понимаешь, есть много причин, почему я здесь волонтерю.

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