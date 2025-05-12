День Черноморского флота России

13 мая в России отмечается День Черноморского флота, установленный приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности".
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