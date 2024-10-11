Водители медицинского транспорта Карелии готовы к забастовке

Прокуратура Карелии начала проверку обстоятельств, в результате которых сложилась кризисная ситуация Сотрудники госучреждения «Ресурсный центр при Минздраве Карелии» обратились в петрозаводскую прокуратуру и Трудовую инспекцию за защитой своих прав.