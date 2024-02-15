Лайне и его агенты подвергли критике участников подкаста за высказывания о том, что Патрик думал о самоубийстве. Они уже извинились перед игроком

Форвард «Коламбуса» сейчас является участником программы помощи игрокам НХЛ. Программа помощи, курируемая НХЛ и Ассоциацией игроков, призвана помочь хоккеистам, столкнувшимся с психологическими проблемами, злоупотреблением психоактивными веществами и другими трудностями.
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